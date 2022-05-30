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Словаччина передасть Україні вісім артилерійських установок Zuzana 2, - Міноборони

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Братислава, Понеділок 30 травня 2022 13:16
Словаччина передасть Україні вісім артилерійських установок Zuzana 2, - Міноборони Фото: Міністр оборони Словаччини Ярослав Най (flickr.com/gcmcphotos)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.

Про це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Най, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence 24.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру разом 45 здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.

Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.

Раніше повідомлялося, що Чехія має намір поставити Україні радянські танки, які знаходяться в армії країни. Водночас влада веде переговори з Німеччиною про надання Чехії танків Leopard.

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