США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів, - Білий дім
Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) надасть Україні допомогу в розмірі 3 млрд доларів. Це станеться після підписання меморандуму про взаєморозуміння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Відзначається, що візит президента США до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.
"Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі 3 млрд доларів", - говориться в повідомленні.
При цьому 60 мільйонів будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin і іншого оборонного озброєння.