Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли

Візит президента України Володимира Зеленського до США завершився. Про те, чи Україна зрештою отримала бажані безпекові та енергетичні гарантії від американців, "Північний потік - 2" та "домашнє завдання" Києва у здійсненні реформ – у письмовому (за браком часу на особисту розмову) інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

Візит президента України Володимира Зеленського до США відбувався на фоні кризи в Афганістані, яка сфокусувала на собі увагу усієї американської преси. Але, як запевняє голова МЗС, це не завадило результативності українсько-американських перемовин. Однак на деякі наші питання, зокрема щодо активнішої участі США у врегулюванні ситуації на Донбасі, Кулеба відповів досить обтічно – зазначивши, що це питання якраз "пропрацьовується".

– Напередодні візиту багато говорилось про те, що Білий дім зараз цілком і повністю заклопотаний ситуацією в Афганістані – і українська тематика апріорі відійшла на другий план. Американські медіа також сфокусовані на Афганістані. Наскільки це зрештою зашкодило візиту української делегації?

– Як ви знаєте, ми вперше за 30 років в Україні нещодавно ухвалили Стратегію зовнішньої політики. Ми чітко рухаємося за визначеними нею пріоритетами, і один з них – розвиток відносин із стратегічними партнерами. Тому візит мав успішно відбутися за будь-якої політичної погоди.

Коли ми виходили на завершальну стадію підготовки візиту президента Володимира Зеленського до США, дійсно, подекуди доводилося чути, що, мовляв, Білому дому зараз не до України, і для американської сторони поїздка глави української держави до Вашингтона не на часі.

Ми всі розуміємо, що цими тижнями значна увага адміністрації президента Джозефа Байдена була зосереджена на виведенні американського військового контингенту з Афганістану, евакуації найбільш вразливих категорій афганців.

Однак, ситуація в Афганістані не завадила Україні та США провести результативний президентський візит. Ми задоволені досягнутими домовленостями. Обидві сторони отримали те, що хотіли. Візит став класичним прикладом win-win співпраці.

– З іншого боку, провідні американські ЗМІ, на зразок Financial Times та New York Times, писали, що у зв'язку із ситуацією в Афганістані Білий дім навпаки має продемонструвати свою максимально виразну підтримку Україні – щоб запевнити своїх союзників по всьому світу, що афганська історія не означає, що США може кинути їх напризволяще. Чи спрацювало це?

– Підтримка Сполученими Штатами України в протидії російської агресії залишається непорушною, а кроки у бік поглиблення стратегічного партнерства – послідовними.

Перший візит президента Зеленського на запрошення президента Байдена був максимально продуктивним для обох країн. Глава Білого дому, керівництво Державного департаменту США та Пентагону, попри напружений внутрішній порядок денний, знайшли час для предметного обговорення ключових питань стратегічного партнерства України та США, оскільки наша держава є в пріоритеті американської зовнішньої політики.

Було дуже показовим, що спілкування українського та американського лідерів тривало понад дві години, замість однієї, передбаченої програмою. Їхнє спілкування було відвертим, без дипломатичних реверансів. І це вчергове підтверджує союзницький характер відносин України та США.

За підсумками зустрічі президентів була схвалена спільна заява – безпрецедентний за обсягом і змістом документ для українсько-американського діалогу.

Кулеба переконує, що візит української делегації до США був успішним (фото: twitter.com / DmytroKuleba)

Спільна заява зафіксувала позиції стосовно наших спільних цінностей і стратегічних пріоритетів, конкретні ініціативи на підтримку національної безпеки України в галузі оборони, енергетики, клімату, науки, технологій, інфраструктури та охорони здоров’я.

Про готовність Вашингтону і надалі підтримувати Україну свідчить також укладення під час візиту майже двох десятків двосторонніх документів, що сприятимуть гарантуванню безпеки, стабільного розвитку та економічного успіху нашої держави.

– У короткому вступному слові перед зустріччю з Байденом президент Зеленський сказав, що хотів би обговорити американське бачення ролі та строків вступу України в НАТО. Чи вдалось це зробити, чи є якийсь поступ у підтримці Штатами отримання Україною ПДЧ?

– Президенти дійсно приділили значну увагу питанню членства України в НАТО. Американський лідер повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО. Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Однак про конкретні терміни мова не йшла.

Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України. Наша держава досягла значного прогресу в необхідних реформах.

Американська сторона позитивно відзначила схвалення нової стратегії оборонної промисловості, засвідчила готовність до поглиблення співпраці в рамках ЕОР (партнерство розширених можливостей, – ред.) та подальшого втілення трансформацій задля приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО. До кінця року американський уряд виділить додаткові 463 млн доларів на реформи в Україні.

Тобто в нас є підтримка зі сторони США кінцевої мети, але до неї доведеться пройти шлях. І, безумовно, маємо працювати з тими європейськими країнами, які, коли йдеться про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію.

– Загалом, чи отримала Україна за підсумками візиту ті безпекові гарантії у протистоянні з Росією, про які наші високопосадовці заявляли раніше?

– Найкращою безпековою гарантією України у протистоянні з Росією була, є і буде наша власна дипломатія, армія та народ. Зі свого боку, ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб наші захисники були озброєні за останнім словом техніки, їхні професійний рівень і соціально-економічне забезпечення відповідало найкращим західним стандартам.

Будучи нашим основним союзником у сфері безпеки та оборони, США вже сприяють суттєвому посиленню оборонних позицій України. Левова частка досягнутих під час візиту домовленостей так чи інакше стосується безпеки.

Насамперед мова йде про додатковий пакет допомоги обсягом 60 млн доларів США, який дозволить нам більш ефективно захищатися від агресії РФ, а також рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка визначає амбітні цілі співпраці на наступні п'ять років.

Вагоме значення для зміцнення нашої обороноздатності матимуть також документи про науково-дослідні та дослідницько-конструкторські спільні роботи щодо безпеки космічних польотів, захисту інформації, прикордонної безпеки.

В Україну мають надійти американські технології та інвестиції завдяки співпраці ДК "Укроборонпром" з компаніями L3HARRIS, Day&Zimmermann та Global Ordnance.

Українська армія отримає нову партію "Джавелінів" від США (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Як відомо, в рамках нового пакету безпекової допомоги Україна отримає нову партію "Джавелінів". А чи можемо ми розраховувати на отримання від США ЗРК "Patriot"?

– Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін".

Не виключаю, що ми зможемо вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання. Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України.

Безумовно, діалог з питань оборони та безпеки продовжуватиметься також і в рамках відповідної робочої групи комісії стратегічного партнерства. Президенти домовилися перезавантажити роботу цієї комісії, відкрити їй друге дихання і наповнити новим змістом.

Восени разом із моїм колегою державним секретарем Ентоні Блінкеном при проведемо в Вашингтоні чергове засідання комісії. Там ми плануємо ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства України та США.

– Чи варто очікувати інтенсифікації участі США у мирному врегулюванні на Донбасі, про що також згадував Зеленський?

– На зустрічі із президентом Байденом президент Зеленський чітко сказав, що сучасна Україна поділяє зі Сполученими Штатами спільні цінності, відстоюючи демократію на східному фланзі НАТО. Розв’язана Росією війна – це війна світоглядів, авторитаризму проти демократії. Небезпечні режими на нашому північному та східному кордоні зазіхають на існування України як незалежної держави, бо наш успіх становить для них загрозу.

Підтримка глобального лідера, держави-однодумця, є критично важливою для нас. Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу суттєво поліпшити безпекову ситуацію на сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз якраз пропрацьовується.

– Ви розраховуєте, що передача Байдену переліку українських полонених допоможе вже в осяжній перспективі (цьогоріч) звільнити хоча б частину з них?

– Росія дедалі нахабніше підриває сучасну архітектуру глобальної безпеки, створює реальні загрози демократичному розвитку цивілізованого світу і забезпеченню основоположних прав людини. В Москві грубо ігнорують виконання норм міжнародного гуманітарного права та своїх обов’язків як держави-окупанта.

Між Україною та США існує абсолютне розуміння необхідності подальшої спільної роботи, аби притягнути Росію до відповідальності за триваючі системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави, домагатися звільнення політичних в’язнів та заручників, які утримуються на цих територіях або в Росії.

Ми домовилися консолідувати наші зусилля, і всіляко вітатимемо допомогу США в звільненні незаконно затриманих Росією українців.

– Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко минулого тижня перерахував кілька можливих гарантій для України в контексті запуску "Північного потоку - 2", зокрема перенесення точок передачі газу за європейськими контрактами на кордон України з РФ та інше. Чи обговорювалися якісь із цих гарантій? Наскільки США загалом налаштовані реалізовувати свою газову домовленість з Німеччиною вже найближчим часом?

– У Вашингтоні відбувся детальний обмін думками про загрози "Північного потоку - 2" для безпеки нашої держави та енергетичної безпеки в Європі. "Північний потік - 2" був однією із ключових тем переговорів. Всі можливі на сьогодні гарантії проговорювалися, в тому числі згадувані вами.

Ми цінуємо, що США поділяють наші підходи щодо ризиків цього геополітичного проекту та готові докласти необхідних зусиль для створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Україна очікує на гарантії для захисту від наслідків запуску "Північного потоку - 2" (фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

У продовження раніше проведених у Києві зустрічей на рівні президента Зеленського та німецької канцлерки Ангели Меркель, а також очільників міністерств енергетики України-ФРН-США, ми розраховуємо на якнайшвидше започаткування регулярних тристоронніх консультацій з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Ми вдячні міністерці енергетики США Дженніфер Гренголм за готовність до спільної роботи, зокрема і в сфері реформування, декарбонізації енергетичної галузі України, впровадження водневих технологій.

Ми свідомо обрали амбітні цілі в сфері протидії кліматичним змінам та розраховуємо на подальшу поглиблену взаємодію задля "зеленої" трансформації України.

– У спільній українсько-американській заяві говориться, що "Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел". Можете пояснити, про що саме йдеться: поставки зрідженого газу, щось інше?

– Насамперед, йдеться про зміцнення енергетичної незалежності нашої держави із залученням інвестицій та технологій наших американських партнерів.

Під час візиту президент Зеленський представив амбітний план, який відкриває нові можливості для розбудови нового розділу стратегічного партнерства наших держав, невід’ємною складовою якого відтепер будуть питання енергетичної безпеки та клімату.

Не слід забувати, що Україна визначена пріоритетним партнером ЄС в Європейській водневій стратегії. Наша держава має весь необхідний потенціал, природні ресурси, інфраструктуру для налагодження співпраці зі США з технологічного розвитку виробництва та транспортування водню.

– Україна підписала декілька угод-меморандумів, зокрема щодо будівництва блоків АЕС разом з американською Westinghouse. Коли ці меморандуми перетворяться на реальні контракти, і Україна зможе отримати до 30 млрд інвестицій, анонсованих президентом Зеленським?

– Україна та США домовилися розширити взаємодію у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів із будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Крім підписання "Енергоатомом" згадуваних вами документів, президент Зеленський також обговорив із президентом групи Світового банку фінансування цих критично важливих для нашої держави масштабних проектів.

Подальшій же активізації двосторонньої співпраці та практичній реалізації спільних ініціатив і проектів, зокрема конкретизації хронограми та умов взаємодії із Westinghouse, сприятиме започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату, про що ми також домовилися під час візиту.

– Кілька місяців тому держсекретар Ентоні Блінкен перерахував кілька конкретних кроків, які має вчинити Україна щодо реформ: ухвалення різних законопроектів тощо. Чи Байден на зустрічі озвучував подібний порядок денний реформ, з конкретними пунктами (законопроекти, конкурси тощо)?

– Американська сторона позитивно відзначила зусилля України з поступу реформ, зокрема у сфері правосуддя та земельної реформи. Президент Байден у ході зустрічі засвідчив всебічну готовність сприяти плану президента Зеленського з трансформації України на сучасну, стійку та конкурентоспроможну демократію західного зразка – достойного члена трансатлантичної спільноти.

Загалом лідери домовилися, що експортно-імпортний банк США відкриє кредитну лінію розміром 3 млрд доларів США для фінансування реалізації проектів американських компаній в Україні в сфері інфраструктури, енергетики, сільського господарства тощо. Ця сума стане ще більшою, якщо реалізовані проекти будуть успішними та прозорими.

США також виділять 45 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів на українських територіях, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту. Взагалі у мене є стійке відчуття, що візит президента Зеленського в США відкрив Україні двері до американських фінансових інституцій.

– Чи піднімалось питання щодо призначення нового посла США в Україні?

– Не піднімалося.

– Коли може відбутися візит Байдена до України: наступного року, пізніше – є якісь приблизні терміни?

– Українська дипломатія вже працює над візитом американського президента до України. Переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша держава дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США.