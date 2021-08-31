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Нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні, - AP

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США, Вівторок 31 серпня 2021 23:10
Нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні, - AP Фото: нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Анна Полисученко

Нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні. Київ вважає це критично важливим для захисту від бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Військова допомога покликана продемонструвати, що США прихильні безпеці України.

"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - йдеться в повідомленні адміністрації Байдена Конгресу.

Нагадаємо, що США зобов'язалися виділити Україні 60 млн доларів допомоги до зустрічі Зеленського і Байдена.

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