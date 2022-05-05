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Україна отримає від Австрії ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу

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Вена, Четвер 05 травня 2022 15:05
Україна отримає від Австрії ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу Фото: Україна отримає від Австрії ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ Австрії заявило про виділення Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу. Це буде найбільша виплата за всю історію фонду відомства - AKF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Австрії.

"Федеральний уряд надає ще майже 46 мільйонів коштів із Фонду зовнішнього катастрофи Міністерства закордонних справ (AKF). Бюджет на гуманітарну допомогу вперше цього року перевищив позначку в 100 мільйонів євро. Це найбільша виплата за всю історію 41,96 млн євро буде виділено на кампанію допомоги "Сусіди в біді", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від початку війни в Україні Австрія надала цілий ряд екстреної допомоги, включаючи надання 17,5 млн євро з AKF і доставку машин швидкої допомоги, шоломів, захисних жилетів і палива.

"Щонайменш 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам і дітям, 5 млн - для організацій, які допомагають приймати українців у Молдові", - підкреслив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла новий пакет допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Він передбачає виділення додаткових 200 млн євро.

Додамо, на початку березня ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі пів мільярда євро.

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