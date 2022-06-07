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Стало відомо, коли Греція передасть Україні десятки БМП та інше озброєння

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Афіни, Вівторок 07 червня 2022 00:58
Стало відомо, коли Греція передасть Україні десятки БМП та інше озброєння Прапор Греції (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Греція відправить Україні анонсовані БМП в кількості близько 100 одиниць та інше озброєння тільки після отримання заміни від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ офіційного представника уряду Греції Янніса Ойконому.

"Греція передасть Україні близько 100 БМП із запасів НДР тільки в тому випадку, якщо обіцяні німецькі БМП дійсно надійдуть до Греції. Це пов'язано з тим, що Греція хоче володіти достатніми засобами для захисту островів в Егейському морі, на які може претендувати Туреччина", - заявив Ойконому.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Греція передасть Україні танки радянського зразка, Берлін натомість надасть Афінам свої броньовані машини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує постачання бойових машин піхоти (БМП) Marder Україні.

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