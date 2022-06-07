Стало відомо, коли Греція передасть Україні десятки БМП та інше озброєння

Греція відправить Україні анонсовані БМП в кількості близько 100 одиниць та інше озброєння тільки після отримання заміни від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ офіційного представника уряду Греції Янніса Ойконому.