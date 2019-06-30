Україна здобула дванадцяте золото на Європейських іграх

Фото: Олександр Хижняк (fbu.org.ua)

Українець Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу

Український боксер Олександр Хижняк здобув 12-те золото для України на других Європейських іграх у Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України в Facebook.

Як повідомляється, українець Хижняк переміг у фіналі італійського боксера Сальваторе Кавалларо з рахунком 5:0 та став чемпіоном Європейських ігор. Хижняк виступав у ваговій категорії до 75 кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український борець греко-римського стилю Жан Беленюк приніс Україні золоту медаль на II Європейських іграх у Мінську. Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, у фіналі зустрівся з Ісламом Аббасовим, представником Азербайджану. Український спортсмен здобув перемогу з рахунком 3:1.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна здобула золоту медаль по боксу на Європейських іграх у Мінську. У фінальному поєдинку українському боксеру Віктору Вихристу протистояв Мураду Алієв, який представляв Францію, Вихрист переміг з рахунком 4:1, при цьому арбітру довелося зупинити бій у третьому раунді через розсічення в українського боксера.

Крім того, Україна завоювала друге срібло у веслуванні на Європейських іграх. Українські спортсмени перемогли російських веслувальників, очолили медальну трійку каноїсти з Румунії Віктор Махалакі та Кіріла Каталін.