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Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі

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Україна, Субота 05 березня 2022 14:55
Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі Фото: Україна може отримувати газ з Польщі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ.

Як зазначили в прес-службі, тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків - Польща, Угорщина та Словаччина.

За даними ОГТСУ, в середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу, що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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