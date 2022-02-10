Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger
Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги. Постачання заплановані на цей тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.
"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала прем'єр Литви.
Раніше прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявляв, що його країна має намір відправити в Україну латвійських військових інструкторів.
Також стало відомо, чому Україні не передають ракетні комплекси Patriot.
Додамо, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою.