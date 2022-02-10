Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги. Постачання заплановані на цей тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.