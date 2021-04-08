США заявили про глибокі розбіжності з Росією. Держдеп чекає від Москви передбачуваності
США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак на цей час між країнами існують глибокі розбіжності.
Про це заявив у середу на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту США Тижнів Прайс.
Його попросили прокоментувати слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який раніше заявив, що терміни повернення російського посла у Вашингтон будуть залежати від готовності США продемонструвати прагнення хоча б до відносної нормалізації відносин.
Прайса просили уточнити, чи готовий Вашингтон піти на такі кроки або щонайменше розглянути таку можливість.
"Ми вже говорили, що, так, у нас є глибокі розбіжності з Російською Федерацією, я вже перераховував багато з них багато разів, і я не буду робити це зараз", - заявив Прайс.
При цьому, за його словами, Вашингтон хоче "відносин з Москвою, які були б одночасно стабільними і передбачуваними".
Нагадаємо, раніше Джо Байден зробив ряд заяв про Володимира Путіна. Зокрема, він назвав його вбивцею. Крім того, американський лідер пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за втручання у вибори його країни 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися у вибори в США.
Після цього Путін відповів Байдену і побажав йому "бути здоровим" та сказав, що "хто обзивається, той сам так називається".