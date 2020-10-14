Україна отримала ноту через указ Зеленського щодо IT-фахівців з Білорусі

Фото: Ігор Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського щодо продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні. Послу України вручили ноту протесту.

Про це повідомляє прес-служба білоруського МЗС.

Виданий українським президентом указ в Мінську назвали "недружнім та дискримінаційним", а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. У білоруському МЗС стверджують, що цей указ підриває довіру у двосторонніх відносинах.

"У зв'язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю", - заявили в МЗС.

Крім того, в білоруському відомстві пригрозили Україні відповідними заходами для захисту національних інтересів. Водночас у Мінську наголошують, що не мають намірів перетинати "червоні лінії".

Нагадаємо, 4 жовтня Зеленський видав указ про продовження дозволеного терміну перебування в Україні IT-фахівців з Білорусі, якщо їх імміграція відповідає інтересам України.

Пізніше український уряд спростив порядок видачі посвідки на тимчасове проживання громадянам третіх країн, включно з Білоруссю.