Україна спростила видачу посвідок на проживання білорусам

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Україна спростила порядок видачі посвідки на тимчасове проживання громадянам третіх країн, які можуть потрапити до країни в безвізовому режимі. Особливо актуально це нововведення для громадян Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що 9 жовтня Кабінет міністрів прийняв постанову № 933, яка спрощує видачу посвідок на проживання певним категоріям іноземців. Тепер громадяни інших країн, з якими в України діє угода про безвізовий в'їзд, можуть подати документи на оформлення посвідки на проживання без виїзду з країни у зв'язку із зміною мети в'їзду.

"Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь, фахівців в області ІТ-технологій, які щойно працевлаштувались в Україні, та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.

Документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України подаються, як і раніше, - не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення дозволеного терміну перебування.

У той же час спрощене оформлення не стосується громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну тимчасового перебування в країні для IT-фахівців з Білорусі до 180 днів.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск у своїй країні.