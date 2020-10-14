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Украина получила ноту из-за указа Зеленского об IT-специалистах из Беларуси

Минск, Среда 14 октября 2020 17:53
Украина получила ноту из-за указа Зеленского об IT-специалистах из Беларуси
Фото: Игорь Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Послу Украины вручили ноту протеста.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД утверждают, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.

"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - заявили в МИД.

Кроме того, в белорусском ведомстве пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не имеют намерений пересекать "красные линии".

Напомним, 4 октября Зеленский издал указ о продлении разрешенного срока пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, если их иммиграция отвечает интересам Украины.

Позже украинское правительство упростило порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, включительно с Беларусью.

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