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Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністру цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу.

Він зазначив, що зараз проходить розподіл терміналів. Частину з них відправлять на медичну та енергетичну сфери. Нова партія станцій Starlink була закуплена Польщею.

"Ми не витрачали на це коштів. Це все сплачували наші польські колеги і профінансували підтримку Starlink. Це великі кошти, ому що великий об'єм трафіку проходить", - підкреслив Федоров.

За словами міністра, наразі Україна має близько 18 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Україна звернулася до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надати можливість користуватися супутниковим інтернетом.

Вже 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету Starlink.

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