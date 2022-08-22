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Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время брифинга.

Он отметил, что сейчас проходит распределение терминалов. Часть из них отправят на медицинскую и энергетическую сферы. Новая партия станций Starlink была закуплена Польшей.

"Мы не тратили на это средства. Это все платили наши польские коллеги и профинансировали поддержку Starlink. Это большие средства, потому что большой объем трафика проходит", - подчеркнул Федоров.

По словам министра, сейчас Украина имеет около 18 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Украина обратилась к основателю компании SpaceX Илона Маска с просьбой предоставить возможность пользоваться спутниковым интернетом.

Уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета Starlink.

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