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Кабмін схвалив безвиз ще з однією країною Карибського басейну

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 13:40
Кабмін схвалив безвиз ще з однією країною Карибського басейну
Фото: біометричний паспорт (РБК-Україна)

На острів Домініка можна приїжджати без візи на три місяці

Кабінет міністрів України схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 14 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з документом, громадяни держав сторін угоди, в'їжджають, перебувають, перетинають територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У той же час, якщо громадяни держав-підписантів мають намір в'їхати на строк понад 90 днів, незалежно від мети поїздки, то вони повинні отримати візу, яка оформляється без сплати збору, у дипломатичному представництві або консульстві держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою. Домініка (Співдружність Домініки) - держава на однойменному острові з групи Малих Антильських (Навітряних) островів у Карибському морі.

Відзначимо, у 2018 році вступив в силу безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда, яка також знаходиться в Карибському басейні. Українці з діючими проїзними документами можуть перебувати в цій країні без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

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