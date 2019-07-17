ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною

Новини » Політика    17.07.2019 - 13:34
Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Строк перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях обох держав збільшено до 90 днів протягом 180 днів

Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході свого засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, був схвалений проект розпорядження про підписання протоколу між урядом України та урядом Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз.

"Схвалити проект протоколу між урядом України та урядом Аргентинської республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської республіки про скасування віз. Уповноважити надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській республіці Дюдіна Юрія Олексійовича підписати зазначений протокол", - сказано у тексті документу.

Підкреслимо, протоколом пропонується збільшити строк перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях держав договірних стороні до 90 днів протягом 180 днів (раніше було до 90 днів протягом календарного  року).

Нагадаємо, раніше посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Дімітров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня Україна і Мексика почали підготовку до введення безвізового режиму між країнами.

Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн За два роки безвізу майже 9 млн українців отримали біометричні паспорти
Новини України Безвізовий режимАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся