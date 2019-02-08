Україна та Польша посилять співробітництво у протидії "Північному потоку-2"

Фото: засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі (president.gov.ua)

На зустрічі у Варшаві було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань

У Варшаві сьогодні, 8 лютого, відбулося засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі. В результаті було вирішено посилити співробітництво протидії проекту "Північний потік-2", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Як повідомляється, в ході зустрічі було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту "Північний потік-2".

"У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

Фото: засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі (president.gov.ua)

Нагадаємо, польські євродепутати переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі та служить на інтереси Росії послабити Європейський Союз.

Раніше глава польського Сейму Марек Кухцінський під час ХІІ форуму "Європа-Україна" заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є ударом проти Центральної Європи.

РБК-Україна писало, що Польща має намір до кінця 2022 року стати остаточно незалежною від поставок газу з Російської Федерації.