Україна та Польща здатні похитнути монопольне становище "Газпрому", - глава Оператору ГТС

Україна та Польща мають декілька варіантів використання газотранспортних систем обох країн. Разом вони можуть похитнути домінуюче становище "Газпрому" на європейському ринку, особливо в Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з на заяву глави "Оператора ГТС України" Сергія Макогона .

За його словами, одна з можливостей українсько-польської співпраці полягає у зберіганні газу з LNG-терміналу на березі Балтійського моря (м. Свіноуйсьце) в українських ПСГ. Це може допомогти Польщі балансувати їхню енергосистему в моменти пікових навантажень.

Проте існують і інші варіанти. "Польща будує не лише LNG-термінал, а ще й так звану Балтійську трубу, що поєднує Польщу з родовищами газу в Північному морі. Крім того, вже збудований інтерконектор з Балтійськими країнами і можна отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді. Також збудований інтерконектор зі Словаччиною. Тому є велика кількість різних варіантів співпраці між нашими країнами", - зазначив Макогон.

Як заявив, керівник ОГТСУ, наразі потрібно зробити реконструкцію компресорної станції та добудувати не дуже великий газогін у Польщі, щоб технічно можна було постачати газ з півночі Польщі на південь до кордону з Україною.

На думку Макогона, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн сприятиме встановленню справжньої ринкової ціни на блакитне паливо в Європі.

"Це вже довів досвід Балтійських країн. Коли вони побудували свій LNG-термінал у Клайпеді, "Газпром" був змушений значно зменшити ціну на газ", - нагадав керівник ОГТСУ.

За його словами, проект такої співпраці між Польщею та Україною не потребує великих коштів, а лише політичної волі обох країн і така на сьогодні існує.