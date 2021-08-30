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Україна і Польща можуть створити газовий хаб, - оператор ГТС

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 22:13
Україна і Польща можуть створити газовий хаб, - оператор ГТС Фото: Україна і Польща можуть створити газовий хаб (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і Польща мають можливості для створення газового хабу в Південно-Східній Європі. Об'єднавши свої зусилля країни можуть забезпечити енергетичну безпеку в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

"Наші газові ринки є найбільшими в регіоні - близько 50 млрд кубічних метрів на рік", - сказав на 24-й газовій конференції Gazterm Макогон.

За його словами, Польща має плани з розвитку терміналів скрапленого природного газу (СПГ), Балтійського газопроводу і конекторів з сусідами. Своєю чергою Україна має найбільші в Європі газові сховища і розвинену газотранспортну систему, яка з'єднана з сімома країнами.

"З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний Північно-Південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку всієї Південно-Східної Європи", - підкреслив глава ГТС України.

В якості передумов створення українсько-польського газового хаба Макогон зазначив:

  • збільшення гарантованих потужностей;
  • можливість використання українських підземних сховищ;
  • координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;
  • протистояння зовнішнім викликам.

Він підкреслив, що російський проєкт "Північний потік-2" є головною загрозою енергетичній безпеці Східної та Центральної Європи.

"Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакета ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери" - додав Макогон.

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