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Украина и Польша способны пошатнуть монопольное положение "Газпрома", - глава оператора ГТС

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 14:46
Украина и Польша способны пошатнуть монопольное положение "Газпрома", - глава оператора ГТС Фото: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Украина и Польша имеют несколько вариантов использования газотранспортных систем обеих стран. Вместе они могут пошатнуть доминирующее положение "Газпрома" на европейском рынке, особенно в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина с на заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, одна из возможностей украинско-польского сотрудничества заключается в хранении газа с LNG-терминала на берегу Балтийского моря (м. Свиноуйсьце) в украинских ПХГ. Это может помочь Польше балансировать их энергосистему в моменты пиковых нагрузок.

Однако существуют и другие варианты. "Польша не только строит LNG-терминал, а еще и так называемую Балтийскую трубу, которая соединяет Польшу с месторождениями газа в Северном море. Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ из LNG-терминала в Клайпеде. Также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому есть большое количество различных вариантов сотрудничества между нашими странами", - отметил Макогон.

Как заявил, глава ОГТСУ, сейчас нужно провести реконструкцию компрессорной станции и достроить не очень большой газопровод в Польшу, чтобы технически можно было поставлять газ с севера Польши на юг до границы с Украиной.

По мнению Макогона, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран будет способствовать установлению настоящей рыночной цены на голубое топливо в Европе.

"Это уже доказал опыт балтийских стран. Когда они построили свой LNG-терминал в Клайпеде "Газпром" был вынужден значительно снизить цену на газ", - напомнил руководитель ОГТСУ.

По его словам, проект такого сотрудничества между Польшей и Украиной не требует больших средств, а только политической воли обеих стран и таковая на сегодня существует.

Напомним, ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина и Польша имеют возможности для создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Объединив свои усилия страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

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