Україна та Польща спільно розробляють нову систему ППО

Ілюстративне фото (facebook.com ukroboronprom)

У польській компанії заявили, що більшість необхідних компонентів установки вже готові

Польська компанія WB Electronics та український державний концерн "Укроборонпром" планують спільно розробити систему протиповітряної оборони (ППО) середньої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Defence Blog.

Так, відповідну інформацію повідомив представник польської компанії Роман Мушаль.

"Польська компанія WB Electronics та "Укроборонпром" планують працювати над спільною розробкою систем ППО середньої дальності", - зазначив він.

За словами представника польської компанії, проект передбачає спільне створення системи ППО з використанням українських керованих ракет середньої дальності Р-27.

Мушаль зазначив, що більшість необхідних компонентів установки, зокрема, двигун та голівки самонаведення, уже готові.

Він також зауважив, що виробництво систем ППО в Польщі розпочнеться приблизно через три роки.

Додамо, нові оборонні системи будуть оснащені установкою вертикального пуску. А самі системи будуть встановлені на польських вантажівках моделі Jelcz 662D.

Нагадаємо, у 2007 році в Міноборони України повідомляли, що українські та польські військові обговорять напрямки подальшого військового співробітництва у сфері розвитку засобів радіотехнічних військ протиповітряної оборони двох країн.

РБК-Україна також писало, що у 2014 році держконцерн "Укроборонпром" пропонував Польщі спільні проекти з виробництва та модернізації озброєнь.