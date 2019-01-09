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Украина и Польша совместно разрабатывают новую систему ПВО

Новости » Экономика    09.01.2019 - 13:47
Украина и Польша совместно разрабатывают новую систему ПВО
Иллюстративное фото (facebook.com ukroboronprom)

В польской компании заявили, что большинство необходимых компонентов установки уже готовы

Польская компания WB Electronics и украинский государственный концерн "Укроборонпром" планируют совместно разработать систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Так, соответствующую информацию сообщил представитель польской компании Роман Мушаль.

"Польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" планируют работать над совместной разработкой систем ПВО средней дальности", - отметил он.

По словам представителя польской компании, проект предусматривает совместное создание системы ПВО с использованием украинских управляемых ракет средней дальности Р-27.

Мушаль отметил, что большинство необходимых компонентов установки, в частности, двигатель и головки самонаведения, уже готовы.

Он также отметил, что производство систем ПВО в Польше начнется примерно через три года.

Добавим, новые оборонительные системы будут оснащены установкой вертикального пуска. А сами системы будут установлены на польских грузовиках модели Jelcz 662D.

Напомним, в 2007 году в Минобороны Украины сообщали, что украинские и польские военные обсудят направления дальнейшего военного сотрудничества в сфере развития средств радиотехнических войск противовоздушной обороны двух стран.

РБК-Украина также писало, что в 2014 году госконцерн "Укроборонпром" предлагал Польше совместные проекты по производству и модернизации вооружений.

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