Україна та Польща підпишуть найбільший за 30 років контракт на постачання зброї

"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на постачання зброї за останні три десятиліття - продаж зброї Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - наголосив глава польського уряду.

За даними агентства Polska Times, після підписання контракту Україна отримає 54 найновіші польські САУ Krab, які, як наголосив Моравецький, високо цінуються у світі.

При цьому вартість нових самохідних гаубиць становитиме 698 мільйонів доларів. ЄС частково допоможе Україні купити техніку.