Украина и Польша подпишут крупнейший за 30 лет контракт по поставкам оружия

"Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия - продажу оружия Украине. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", - подчеркнул глава польского правительства.

По данным агентства Polska Times, после подписания контракта Украина получит 54 новейших польских САУ Krab, которые, как подчеркнул Моравецкий, высоко ценятся в мире.

При этом стоимость новых самоходных гаубиц составит 698 миллионов долларов. ЕС частично поможет Украине в покупке техники.