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Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю Нацбанків

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Національні банки України та Польщі підписали спільний меморандум про співпрацю під час війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Меморандум є основою для розширення співпраці Польщі та України у фінансовій і банківській сферах. Він сприятиме встановленню більш тісних зв'язків між центробанками.

"Я щиро вдячний вам і вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну", - заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Також він нагадав, що Центробанк Польщі відкрив своп-лінію на 1 млрд доларів для збільшення міжнародних резервів і підтримки макрофінансової стійкості України.

Нагадаємо, що в Польщі заявили про намір у найближчі місяці заборонити імпорт російських енергоресурсів.

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ПольшаУкраїнаНаціональний банк УкраїниЦентробанк