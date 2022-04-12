Україна і Польща підписали меморандум про співпрацю Нацбанків

Національні банки України та Польщі підписали спільний меморандум про співпрацю під час війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
Меморандум є основою для розширення співпраці Польщі та України у фінансовій і банківській сферах. Він сприятиме встановленню більш тісних зв'язків між центробанками.
"Я щиро вдячний вам і вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну", - заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
Також він нагадав, що Центробанк Польщі відкрив своп-лінію на 1 млрд доларів для збільшення міжнародних резервів і підтримки макрофінансової стійкості України.
Нагадаємо, що в Польщі заявили про намір у найближчі місяці заборонити імпорт російських енергоресурсів.
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