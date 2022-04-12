Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве Нацбанков

Национальные банки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ .

Меморандум является основой для расширения сотрудничество Польши и Украины в финансовой и банковской сферах. Он будет способствовать установлению более тесных связей между центробанками.

"Я искренне благодарен вам и вашей команде за тот огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Также он напомнил, что Центробанк Польши открыл своп-линию на 1 млрд долларов для увеличения международных резервов и поддержания макрофинансовой устойчивости Украины.