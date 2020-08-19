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Польща виділить Україні 100 млн євро на дороги і пропускні пункти

Київ, Середа 19 серпня 2020 14:08
Польща виділить Україні 100 млн євро на дороги і пропускні пункти
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Роботи повинні початися вже цього тижня

Польща профінансує ремонт доріг і пропускних пунктів на 100 млн євро у Львівській області. Роботи повинні початися вже цього тижня.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмыагль.

За його словами, завдяки переговорам з польськими партнерами після п'яти років бюрократичних перепон Україна додатково залучає 100 млн євро кредитних коштів.

"Особисто попрошу міністра Кабінету міністрів проінспектувати початок робіт в цю п'ятницю, відкрити ремонтні роботи у Львівській області, проконтролювати, щоб освоєння та інвестування кредитних коштів було належним чином", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів пропонував Раді змінити Митний кодекс для розблокування польського кредиту.

Кредит буде використано на покращення інфраструктури у прикордонному регіоні з Польщею - 68 мільйонів євро на покращення стану доріг та 32 мільйонів євро - на прикордонні пункти пропуску. Угоду про залучення кредиту було підписано між урядами України і Польщі ще в 2015 році.

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