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Україна опівночі закриє кордон для іноземців

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України вирішив на день раніше закрити український кордон для іноземців. Так, українські кордони закриються вже опівночі 28 серпня.

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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Спочатку в уряді заявляли, що кордон закриється для іноземців 29 серпня, однак рішення змінили.

За словами Немчінова, потрапити на територію України після закриття кордону зможуть особи, які:

  • є родичами першої лінії;
  • мають дозвіл на роботу в Україні;
  • прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • прибувають в Україну з метою навчання;
  • проходять військову службу на території України;
  • постійно чи тимчасово проживають на території України;
  • визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
  • є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;
  • є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента України, МЗС;
  • є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;
  • є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
  • є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;
  • є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
  • прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є супроводжуючими їх особами;
  • є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
  • є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
  • прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Нагадаємо, рішення про закриття кордону для іноземців було ухвалене Кабміном на засіданні 26 серпня.

Додамо, сьогодні Кабмін оновив карантинні зони; РБК-Україна писало, до яких зон потрапили міста та райони України.

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