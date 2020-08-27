Україна опівночі закриє кордон для іноземців

Кабінет міністрів України вирішив на день раніше закрити український кордон для іноземців. Так, українські кордони закриються вже опівночі 28 серпня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Спочатку в уряді заявляли, що кордон закриється для іноземців 29 серпня, однак рішення змінили.

За словами Немчінова, потрапити на територію України після закриття кордону зможуть особи, які:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членами їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної ради, Кабміну, Офісу президента України, МЗС;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, або є супроводжуючими їх особами;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Нагадаємо, рішення про закриття кордону для іноземців було ухвалене Кабміном на засіданні 26 серпня.

Додамо, сьогодні Кабмін оновив карантинні зони; РБК-Україна писало, до яких зон потрапили міста та райони України.