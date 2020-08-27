Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

Згідно з рішенням комісії, в "червону зону", зокрема, потрапили Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог Ізмаїл.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

У помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (це хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори. При цьому є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та участь не більш як 100 людей.

У жовтій зоні не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризового втручання.

У зеленій зоні діють такі обмеження: перебування у громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів з розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Крім того, Кабмін 27 серпня посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності. Забороняється діяльність дискотек, розважальних закладів (нічних клубів). Кабмін прийняв постанову, яка забороняє проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.