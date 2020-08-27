ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оновили карантинні зони

Київ, Четвер 27 серпня 2020 17:57
В Україні оновили карантинні зони
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в Telegram.

Згідно з рішенням комісії, в "червону зону", зокрема, потрапили Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог Ізмаїл.

В Україні оновили карантинні зони

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

У помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (це хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори. При цьому є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та участь не більш як 100 людей.

У жовтій зоні не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризового втручання.

У зеленій зоні діють такі обмеження: перебування у громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів з розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Крім того, Кабмін 27 серпня посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності. Забороняється діяльність дискотек, розважальних закладів (нічних клубів). Кабмін прийняв постанову, яка забороняє проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся