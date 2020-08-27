Украина в полночь закроет границу для иностранцев

Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили.

По словам Немчинова, попасть на территорию Украины после закрытия границы смогут лица, которые:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывают в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;

являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;

являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;

являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, решение о закрытии границы для иностранцев было принято Кабмином на заседании 26 августа.

Добавим, сегодня Кабмин обновил карантинные зоны; РБК-Украина писало, в какие зоны попали города и районы Украины.