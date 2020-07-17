Для абітурієнтів діє відстрочка призову, - Таран

Фото: Андрій Таран (mil.gov.ua)

Абітурієнтів можуть призвати лише за власним бажанням

Для абітурієнтів діє відстрочка призову. Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на здобуття освіти.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду.

"Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - заявив Таран.

Він також наголосив, що в цьому році заплановано до призову 16 тисяч 460 осіб. У тому числі, до Збройних сил України - 9 тисяч осіб, до Нацгвардії - 5 460 осіб, до Державної прикордонної служби - 1300 осіб, до Державної спецслужби транспорту - 700 осіб.

"Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5% від загального плану", - сказав глава Міноборони.

Нагадаємо, в цьому році весняна призовна кампанія змістилася через пандемію і карантину.

Як писало РБК-Україна, на початку липня стало відомо, що хлопцям у віці 18-19 років почали масово відправляти повістки до військкомату, у зв'язку з чим Міністерство освіти і науки попросило Міноборони відстрочити весняний призов для випускників 2020 року.