Кравчук про переговори з ОРДЛО: ми запропонуємо варіанти

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Кравчук допускає, що такі переговори можуть пройти у формі круглих столів

Українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Такі переговори можуть пройти у форматі круглих столів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Кравчук зазначив, що російська сторона звинувачує в Київ у нібито небажанні спілкуватися.

"Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може круглі столи з тими людьми, які там і тут. Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли і над ними ніхто не був начальником, спілкувалися та шукали шляхи вирішення цього питання", - зазначив він.

При цьому домовлятися треба не про те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а звичайні люди.

"Щоб ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули і діяли адекватно. І якщо ми відчуємо і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", - підкреслив Кравчук.

Він припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства.

"Мова не йде про зустріч президента Зеленського, прем'єр-міністра України, голови Верховної ради чи його заступників з "чиновниками" ОРДЛО. Це можливо в перспективі, коли ми побачимо, що ми домоглися миру, провели вибори - тоді ці території стають відкритими і люди можуть вільно пересуватися по Україні та зустрічатися", - розповів голова української делегації.

Кравчук додав, що для нього немає заборонених людей у спілкуванні, але ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий учасник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін буде займатися налагодженням комунікації з представниками громадянського суспільства окупованого Донбасу.

Кравчук також розповів, що Україна пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу на нове.