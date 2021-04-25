У ОРДЛО зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська проводять підготовку в ОРДЛО. Українська сторона СЦКК також інформує про грубі порушення ВС РФ, про що йдеться в доповіді СММ ОБСЄ №94 / +2021 від 24 квітня ", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що починаючи з лютого 2021 року СММ ОБСЄ постійно фіксує суттєве збільшення на тимчасово окупованій території кількості озброєння і військової техніки, в тому числі забороненої мінських домовленостей. За даними на 22 квітня, БПЛА далекого радіусу дії зафіксували 280 одиниць бойової техніки окупантів на території ОРДЛО.

Серед виявленої техніки 6 машин реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 протитанкових гармат МТ-12 '' Рапіра '' і 15 гаубиць калібру 122 мм і 152 мм.

У звіті також відзначається, що накопичення бойової техніки і особового складу біля лінії розмежування проводиться під виглядом військових навчань на полігонах, що облаштовані на тимчасово окупованих територіях, і в ході підготовки противника до чергового військового параду.

Підкреслюється, що значне озброєння російських найманців було розміщено з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Українська сторона СЦКК також інформує, що в квітні 2021 року кураторами ОРДЛО розгорнута потужна інформаційна кампанія з дискредитації ЗС України.