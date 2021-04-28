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У Росії заявили про необхідність "уникнути" війни з Україною

Новость на русском → Москва, Середа 28 квітня 2021 08:25
У Росії заявили про необхідність "уникнути" війни з Україною Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (Mikhail Svetlov / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії оцінили можливість початку нової війни на Донбасі. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров цього не хотів би.

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, війни на Донбасі "можна і потрібно уникнути". Зазначимо, що бойові дії на сході України тривають вже восьмий рік.

"Якщо це залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути",- сказав міністр.

При цьому Лавров вважає, що не може говорити за українську сторону і президента України Володимира Зеленського.

На його думку, український лідер хоче утриматися при владі за всяку ціну, тому він навіть готовий "потурати неонацистам і ультрарадикалам, що оголошують ополченців Донбасу терористами".

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і " ДНР" - це червона лінія.

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