У Росії заявили про необхідність "уникнути" війни з Україною
У Росії оцінили можливість початку нової війни на Донбасі. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров цього не хотів би.
Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".
За його словами, війни на Донбасі "можна і потрібно уникнути". Зазначимо, що бойові дії на сході України тривають вже восьмий рік.
"Якщо це залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути",- сказав міністр.
При цьому Лавров вважає, що не може говорити за українську сторону і президента України Володимира Зеленського.
На його думку, український лідер хоче утриматися при владі за всяку ціну, тому він навіть готовий "потурати неонацистам і ультрарадикалам, що оголошують ополченців Донбасу терористами".
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР" і "ЛНР".
Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і " ДНР" - це червона лінія.