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Зеленський розповів про підготовку нового закону про особливий статус Донбасу

Новини » Політика    03.10.2019 - 19:31
Зеленський розповів про підготовку нового закону про особливий статус Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу не буде підписуватися на зустрічі в нормандському форматі. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року.

"Чи Буде там (на зустрічі в нормандському форматі, - ред.) підписуватися новий закон про особливий статус Донбасу? Ні, цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні, ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетинаючи жодної червоної лінії. Ніякої капітуляції, здачі національних інтересів та договорняків", - заявив президент.

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