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Порошенко відправляється до Ізраїля на підписання угоди про ЗВТ

Новини » Політика    20.01.2019 - 12:39
Порошенко відправляється до Ізраїля на підписання угоди про ЗВТ
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та патріархом Теофілом ІІІ

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 січня, відправиться з офіційним візитом до Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресс-службу.

Повідомляється, що 20-21 січня 2019 року Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Програмою візиту передбачено переговори з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Юлієм Едельштейном.

Також повідомляється, що в ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Крім того, Порошенко проведе зустріч з патріархом Єрусалимським Теофілом III.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.

Відзначимо, Україна і Ізраїль завершили підготовку угоди про вільну торгівлю ще в серпні 2018 року.

Зазначимо, на сьогодні основні статті українського експорту до Ізраїлю - це зернові (46,5%), метали (25,9%), оливки, продукти харчування, деревні вироби, нафтопродукти. Ізраїль постачає до України хімікати (39,8%), мінеральне паливо і нафтопродукти (9,2%), пластмаси і полімери, обладнання для ядерного реактора, верстати та медикаменти.

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