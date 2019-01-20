Порошенко відправляється до Ізраїля на підписання угоди про ЗВТ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та патріархом Теофілом ІІІ

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 січня, відправиться з офіційним візитом до Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресс-службу.

Повідомляється, що 20-21 січня 2019 року Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Програмою візиту передбачено переговори з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Юлієм Едельштейном.

Також повідомляється, що в ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Крім того, Порошенко проведе зустріч з патріархом Єрусалимським Теофілом III.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.

Відзначимо, Україна і Ізраїль завершили підготовку угоди про вільну торгівлю ще в серпні 2018 року.

Зазначимо, на сьогодні основні статті українського експорту до Ізраїлю - це зернові (46,5%), метали (25,9%), оливки, продукти харчування, деревні вироби, нафтопродукти. Ізраїль постачає до України хімікати (39,8%), мінеральне паливо і нафтопродукти (9,2%), пластмаси і полімери, обладнання для ядерного реактора, верстати та медикаменти.