ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко та спікер Кнесету Ізраїлю обговорили ратифікацію угоди про вільну торгівлю

Новини » Політика    21.01.2019 - 17:01
Порошенко та спікер Кнесету Ізраїлю обговорили ратифікацію угоди про вільну торгівлю
Фото: Петро Порошенко зустрівся з Юлієм Едельштейном (president.gov.ua)

Порошенко знаходиться з робочим візитом у Ізраїлі

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту в Ізраїль провів зустріч зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, у ході якої обговорювалася ратифікацію угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, у ході зустрічі сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах. Крім того, співрозмовники відзначили високу динаміку двостороннього політичного та міжпарламентського діалогу між країнами.

"Співрозмовники обговорили також питання підтримки Кнесетом Ізраїлю ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка буде укладена в рамках візиту президента України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-21 січня 2019 року Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. В ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. 

Як писало РБК-Україна, сьогодні вже відбулася зустріч Порошенка з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, у ході якої також обговорювалася Угода про зону вільної торгівлі. 

Порошенко і президент Ізраїлю обговорили угоду про ЗВТ Порошенко відправляється до Ізраїля на підписання угоди про ЗВТ
Новини України Порошенко ПетроІзраїльЗВТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся