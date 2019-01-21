Порошенко та спікер Кнесету Ізраїлю обговорили ратифікацію угоди про вільну торгівлю

Фото: Петро Порошенко зустрівся з Юлієм Едельштейном (president.gov.ua)

Порошенко знаходиться з робочим візитом у Ізраїлі

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту в Ізраїль провів зустріч зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, у ході якої обговорювалася ратифікацію угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, у ході зустрічі сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах. Крім того, співрозмовники відзначили високу динаміку двостороннього політичного та міжпарламентського діалогу між країнами.

"Співрозмовники обговорили також питання підтримки Кнесетом Ізраїлю ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка буде укладена в рамках візиту президента України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20-21 січня 2019 року Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. В ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вже відбулася зустріч Порошенка з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, у ході якої також обговорювалася Угода про зону вільної торгівлі.