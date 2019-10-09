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Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності WEF

Новини » Економіка    09.10.2019 - 10:35
Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності WEF
Фото: WEF (weforum.org)

Рівень конкурентоспроможності економіки нижче, ніж у середньому по світу

Україна посіла 85-е місце серед 141 країн рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF) за 2019 рік. Про це повідомляється в щорічному звіті WEF.

Таким чином, Україна опустилася на дві позиції порівняно з 2018 роком, коли вона була на 83-му місці.

Середнє значення індексу конкурентоспроможності 141 країн світу становить 61 пунктів. Україна з 57,0 балами нижче середнього рівня.

Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності WEF

weforum.org

За даними WEF, Сінгапур є найбільш конкурентоспроможною економікою у світі в 2019 році, обігнавши Сполучені Штати, які опустилися на друге місце. Також до п'ятірки лідерів увійшли Гонконг (3-е місце), Нідерланди (4-е місце) і Швейцарія (5-е місце).

При складанні рейтингу WEF оцінив 103 показника. Показники були поділені на 12 категорій. Основними елементами, які охоплюють соціально-економічні елементи, є: інститути, інфраструктура, впровадження ІКТ, макроекономічна стабільність, здоров'я, навички, ринок товарів, ринок праці, фінансова система, розмір ринку, динамізм бізнесу та інноваційний потенціал.

Нагадаємо, Україна є єдиною європейською країною, яка перебуває в групі економічно невільних країн в рейтингу "Економічна свобода у світі" Fraser Institute.

Відзначимо, Україна перебувала на 71-му місці з 190 рейтингу Doing Business за 2018 рік.

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