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Україна піднялася в рейтингу паспортів на шість позицій

Автор: РБК-Україна

Україна за підсумками II кварталу 2021 року піднявся на шість позицій і зайняла 35 місце в рейтингу закордонних паспортів. Українці можуть без віз відвідувати 136 країн.

Про це йдеться в оновленому Індексі паспортів компанії Henley & Partners.

Повідомляється, що український паспорт піднявся з 41 на 35 місце в 2021 році. При цьому громадяни України можуть без віз відвідувати 136 країн.

Україна залишається лідером в рейтингу паспортів серед колишніх країн СРСР, які не входять до Європейського союзу. Лідерами дослідження залишаються Японії і Сінгапур, чиї громадяни можуть без віз відвідувати 191 і 190 країн відповідно. Далі йдуть Південна Корея і Німеччина. Аутсайдером рейтингу є Афганістан з показником в 26 безвізових країн.

Нагадаємо, у Державній міграційній службі (ДМС) роз'яснили, як оформити і отримати паспорт громадянина України під час карантину. У відомстві звернули увагу на кілька важливих моментів.

Відзначимо, раніше Міністерство цифровий трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, зазначили у відомстві.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4355 про продовження використання цифрових паспортів. Депутати прийняли цей документ за основу на початку лютого.

Крім того, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

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