Україна піднялася в рейтингу паспортів на шість позицій

Україна за підсумками II кварталу 2021 року піднявся на шість позицій і зайняла 35 місце в рейтингу закордонних паспортів. Українці можуть без віз відвідувати 136 країн.

Про це йдеться в оновленому Індексі паспортів компанії Henley & Partners.

Повідомляється, що український паспорт піднявся з 41 на 35 місце в 2021 році. При цьому громадяни України можуть без віз відвідувати 136 країн. Україна залишається лідером в рейтингу паспортів серед колишніх країн СРСР, які не входять до Європейського союзу. Лідерами дослідження залишаються Японії і Сінгапур, чиї громадяни можуть без віз відвідувати 191 і 190 країн відповідно. Далі йдуть Південна Корея і Німеччина. Аутсайдером рейтингу є Афганістан з показником в 26 безвізових країн.