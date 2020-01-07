Україна опустилася в рейтингу паспортів

Фото: український закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)

Україна втратила дві позиції в безвізовому рейтингу

Україна за підсумками 2019 року опустилася на дві позиції і посіла 43 місце в рейтингу закордонних паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Індекс паспортів компанії Henley & Partners.

Повідомляється, що український паспорт перемістився з 41 на 43 місце, при цьому громадяни України можуть без віз відвідувати 123 країни. За минулий рік Україна отримала безвізовий режим з Бахрейном і Саудівською Аравією, проте втратила спрощені поїздки до Беніна та Джібуті.

Лідерами рейтингу залишаються Японії та Сінгапуру, чиї громадяни можуть без віз відвідувати 191 і 190 країн відповідно. Далі йдуть Південна Корея і Німеччина. Аутсайдером рейтингу є Афганістан з показником в 26 безвізових країн.

Відзначимо, Україна залишається лідером в даному рейтингу серед колишніх країн СРСР, які не входять до Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив угоди з урядами Колумбії і Еквадору про взаємне скасування візових вимог.

До цього Україна підписала угода про безвізовий режим з Північної Македонією на постійній основі.