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Росія може вдатися до "обмеженого вторгнення" в Україну, - глава ЦРУ

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 20:20
Росія може вдатися до "обмеженого вторгнення" в Україну, - глава ЦРУ Фото: Вільям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. За його словами, концентрація військ РФ вздовж українського кордону викликає занепокоєність.

Про це йшлося на засіданні спецкомітету з розвідки Сенату США.

"Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, дати сигнал США... Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але й союзники", - наголосив глава ЦРУ.

Бернс зазначив, що, будучи послом в Росії у 2005-2008 роках, він засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Глава ЦРУ додав, що керівництво США розуміє серйозність ситуації.

"Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом (Росії - ред.) Путіним дуже ясно заявив про нашу серйозну стурбованість (концентрацією російських сил поблизу України - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливість нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових.

Додамо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

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