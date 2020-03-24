Україна підтримує заклики генсекретаря ООН щодо припинення збройних конфліктів, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Рада Безпеки ООН має підтримати заклик генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує мирні заклики генсекретаря ООН щодо припинення збройних конфліктів умовах стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

За словами Кулеби, всі шість років Україна спрямовує заклик про припинення вогню на адресу країни-агресора і його збройних формувань, домагається його реалізації на різноманітних переговорних майданчиках, у рамках міжнародних організацій.

"Україна, населення якої страждає від триваючої збройної агресії, підтримує мирні заклики генерального секретаря ООН в умовах стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням вірусу COVID-19 у світі", - говорить Кулеба.

Також він додав, що Рада Безпеки ООН, на яку покладено головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки, повинна невідкладно розглянути ситуацію з поширенням COVID-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці.

"Спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у т.ч. в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості, та вжити першочергові заходи з боротьби з поширенням COVID-19, передусім в умовах конфліктів, окрему увагу приділивши ситуації в зонах бойових дій та на окупованих територіях, у тому числі України", - говорить глава МЗС.

Крім того, Рада Безпеки ООН має підтримати заклик генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19, забезпечення безперешкодного міжнародного доступу до населення, яке страждає від чи перебуває під загрозою поширення коронавірусу в умовах конфліктів.

"Очікую, що Рада Безпеки закличе до продовження зусиль по боротьбі з COVID-19, забезпечуючи максимально можливий баланс між запровадженням термінових виключних заходів для відвернення загрози для націй з дотриманням засадничих прав і свобод людини", - додає Кулеба.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутереш закликає припинити всі збройні конфлікти у світі через коронавірус COVID-19. За його словами, коронавірус SARS-CoV-2 - це спільний ворог людства, який вражає всіх. Але найбільшого удару він завдає по уразливим групам населення й країнам та регіонам, ослабленим війною та іншими збройними конфліктами.

Як повiдомляло РБК-Украïна, станом на вечір 24 березня в світі вже 407 485 випадків коронавірусу COVID-19.