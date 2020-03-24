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У світі заразилися коронавірусом понад 400 тисяч людей

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 20:56
У світі заразилися коронавірусом понад 400 тисяч людей
Ілюстративне фото (pixabay photo Jabbacake)

З початку пандемії в світі померли 18 тис. 277 пацієнтів

За станом на вечір 24 березня в світі вже 407 485 випадків коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти поширення вірусу при університеті імені Джона Хопкінса.

Так заражених найбільше зафіксовано в Китаї - 81 591, Італії - 69 176, США - 49 768, Іспанії - 39 676, Німеччині - 31 991, Ірані - 24 811, Франції - 20 149.

Нагадаємо, на сьогодні виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати кожну добу і охоплює нові регіони країни.

Як повідомляло РБК-Україна, італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.

Раніше повідомлялося, сьогодні, 24 березня, в Австрії за добу було зафіксовано 875 нових випадків зараження коронавірусом, що становить більше 24-відсоткове зростання. Найбільше постраждав Тіроль на кордоні з Італією, де зафіксовано понад 1 тис. хворих коронавірусом, там діє режим карантину, за дотриманням яких стежить поліція.

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