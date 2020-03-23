ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 300 тисяч хворих: ВООЗ заявила про прискорення пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 18:57
Понад 300 тисяч хворих: ВООЗ заявила про прискорення пандемії коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебрейєсус (twitter.com/DrTedros)

Всього за 82 дні з початку пандемії захворіли 300 тис. осіб

У світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом COVID-19, пандемія прискорюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебрейєсус в Twitter.

Повідомляється, що всього за 67 днів пандемії 100 тисяч людей заразилися, через 11 днів хворих подвоїлося і всього через 4 дні стало 300 тисяч заражених.

"В даний час у ВООЗ зареєстровано понад 300 000 випадків COVID-19 майже в кожній країні на земній кулі. Пандемія прискорюється", - говорить глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування, померли 2182 іспанця. Влада Іспанії заявила про 4 517 нові випадки зараження коронавірусом в країні.

Повідомляється, що також різко зросла кількість померлих від вірусу: за добу зафіксовано смертельних випадки 462. В цілому від COVID-19 померли 2182 іспанця.Іспанія займає 4 місце у світі за кількістю заражених коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні зафіксовано 73 випадки зараження. Більшість випадків відбулася в Києві та Чернівецької області.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.

Зеленський змінив склад Координаційної ради по протидії коронавірусу Зеленський про критику через коронавірус: хайп фактично дорівнює мародерству
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся