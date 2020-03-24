Украина поддерживает призывы генсекретаря ООН по прекращению вооруженных конфликтов, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает мирные призывы генсекретаря ООН по прекращению вооруженных конфликтов в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам Кулебы, все шесть лет Украина направляет призыв о прекращении огня в адрес страны-агрессора и его вооруженных формирований, добивается его реализации на различных переговорных площадках, в рамках международных организаций.

"Украина, население которой страдает от продолжающейся вооруженной агрессии, поддерживает мирные призывы генерального секретаря ООН в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в мире", - говорит Кулеба.

Также он добавил, что Совет Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности.

"Побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в т.ч. в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы, несмотря на достигнутые договоренности, и принять первоочередные меры по борьбе с распространением COVID-19, прежде всего, в условиях конфликтов, особое внимание уделив ситуации в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, в том числе Украины", - говорит глава МИД.

Кроме того, Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19, обеспечение беспрепятственного международного доступа к населению, которое страдает или находится под угрозой распространения коронавируса в условиях конфликтов.

"Ожидаю, что Совет Безопасности призовет к продолжению усилий по борьбе с COVID-19, обеспечивая максимально возможный баланс между внедрением срочных исключительных мер для предотвращения угрозы для наций с соблюдением основополагающих прав и свобод человека", - добавляет Кулеба.

Напомним, генсек Антониу Гутереш призывает прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19. По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев коронавируса COVID-19.