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Україна має намір приєднатися до системи закупівель НАТО

Новини » Політика     15.01.2020 - 15:15
Україна має намір приєднатися до системи закупівель НАТО
Фото: Дмитро Кулеба (uacrisis.org)

Україна може інтегруватися в систему NSPA вже в цьому році

Україна активізувала зусилля, щоб повноцінно долучитися до системи закупівель НАТО (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Про це йдеться в заяві уряду за підсумками переговорів української делегації на чолі з віце-прем'єром Дмитром Кулебою з керівництвом НАТО.

За словами Кулеби, участь України в NSPA дозволить зробити її сильнішою.

"Це вписується в логіку дій уряду по створенню нових можливостей для українських експортерів. По суті, мова йде про євроатлантичну інтеграцію української оборонної промисловості", - зазначив він і додав, що таким чином Україна зможе повноцінно інтегруватися в систему закупівель альянсу.

Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО і продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів альянсу.

Також повідомляється, що в лютому-березні пройде семінар з представниками української оборонної промисловості про порядок безкоштовної реєстрації українських підприємств в електронному каталозі NSPA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в грудні 2019 року в Україні зросла підтримка проєвропейського вектора розвитку країни. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на референдумі 52% респондентів підтримали б вступ України до НАТО (48% - в листопаді).

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Новини України НАТОзакупкиДмитро Кулеба
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