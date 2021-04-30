ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу МАУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 11:56
Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу МАУ Фото: міністр інфраструктури Владислав Криклій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна авіаційна служба України подала свої зауваження до фінального звіту Ірану про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Київ сподівається на справедливе розслідування.

Про це на переговорах з міністром транспорту Канада Омаром Альхабра заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ.

За його словами, Державіаслужба вже опрацювала і надала свої зауваження до проекту остаточного звіту Ірану за результатами розслідування катастрофи МАУ. Ці ж зауваження передали представникам Канади.

"Україна прагне до істини і справедливості в розслідуванні катастрофи рейсу PS752 і покарання винних. Зараз нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Іран збив український літак 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Згідно іранського звіту, український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міжнародні авіалінії України катастрофа Іран
NEWS
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
Україна закриває кордон для Індії: кого пускатимуть і за яких умов
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії