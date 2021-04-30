Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе МАУ

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Киев надеется на справедливое расследование.

Об этом на переговорах с министром транспорта Канада Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ.

По его словам, Госавиаслужба уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета Ирана по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали представителям Канады. "Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказание виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.