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Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе МАУ

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 11:56
Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе МАУ Фото: министр инфраструктуры Владислав Криклий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Киев надеется на справедливое расследование.

Об этом на переговорах с министром транспорта Канада Омаром Альхабра заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ.

По его словам, Госавиаслужба уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета Ирана по результатам расследования катастрофы МАУ. Эти же замечания передали представителям Канады.

"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказание виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752", - добавил Криклий.

Напомним, ранее появились доказательство того, что иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.

Иран сбил украинский самолет 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Согласно иранскому отчету, украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".

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