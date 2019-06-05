Мінфін назвав суму запозичень з початку року

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Уряд позичає більше, ніж погашає борги

Державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. Про повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, зокрема в гривні - 103,2 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу склали близько 176,2 млрд грн. Видатки з обслуговування державного боргу за цей період склали близько 55,0 млрд грн.

Станом на 3 червня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 29,5 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби в гривневому еквіваленті 49,7 млрд грн, чого цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу, зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, державний бюджет України за січень-травень 2019 року виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).